Josephine Skriver: «Victoria's Secret»-Model ist schwanger

Die 30-Jährige ist bereits seit zehn Jahren mit ihrem Mann, dem amerikanischen Musiker Alexander DeLeon (34), zusammen. 2018 verlobte sich das Paar, im April vergangenen Jahres heirateten sie in einer romantischen Zeremonie unter Palmen in Cabo San Lucas, Mexiko. «Wir könnten nicht glücklicher sein, den Rest unseres Lebens gemeinsam zu verbringen», so Josephine Skriver damals.