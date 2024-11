Josh Brolin überlebte vor rund elf Jahren einen Messerangriff

Als die beiden auf einen Krankenwagen warteten, habe er seine Ex–Frau Alice Adair (58) angerufen. Aus der Beziehung der beiden stammen Brolins älteste Kinder Eden (30) und Trevor (36). «Ich weiss, was zu tun ist, aber du wirst das schon schaffen», habe sie ihm am Telefon gesagt. «Sie wird mit den Kindern darüber sprechen, was ich am meisten an ihnen geliebt habe, was sie mir bedeutet haben und dass ich weiss, dass sie in eine Zukunft hineinwachsen werden, auf die sie stolz sein können [...]», schreibt er demnach.