Josh Duhamel und Ehefrau Audra Mari sind Eltern geworden

Schauspieler Josh Duhamel (51), unter anderem aus der erfolgreichen «Transformers»–Reihe bekannt, ist zum zweiten Mal Vater geworden. Die freudige Nachricht teilten der Hollywood–Star und seine Ehefrau Audra Mari (30) in einem gemeinsamen Beitrag via Instagram mit. Mit einem schwarzweissen Foto, das die winzigen Füsse des Babys in Nahaufnahme zeigt, verkündete das Paar sogleich den Namen und das Geburtsdatum seines ersten gemeinsamen Kindes.