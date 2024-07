Josh Radnor wird 50: Das macht der «How I Met Your Mother»-Star heute

Traumerfüllung am Theater

Den Namen Ted Mosby wird Radnor wohl nicht mehr los. Über neun Staffeln mimte er den Architekten, der seinen Kindern ausschweifend erzählt, wie er deren Mutter kennengelernt hat. «Es ist schwer für mich, über mein Leben oder meine Karriere ohne diese Serie nachzudenken», sagte er im Februar dieses Jahres in der US–Show «Today», in der es eigentlich um seine Rolle in dem Theaterstück «The Ally» ging, in dem er dieses Jahr am Public Theatre in New York City zu sehen war. Für Radnor ging damit ein Traum in Erfüllung. Schon während seiner Zeit als Student träumte er davon, eines Tages dort zu arbeiten.