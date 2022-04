Joshua Kimmich ist zum dritten Mal Vater geworden

Joshua Kimmich ist «ein absoluter Familienmensch»

Der von Bundestrainer Hansi Flick (57) in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufene Fussballspieler hatte wegen der anstehenden Geburt auf zwei Länderspiele verzichtet. Kimmich und seine Lebensgefährtin «erwarten in diesen Tagen ihr drittes Kind», hiess es in einer Mitteilung des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) vom 21. März. «Jo ist ein absoluter Familienmensch», erklärte Flick in einem Statement. Und weiter: «Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben.»