Joshua Kimmich wird in Kürze zum dritten Mal Vater

Baby-Freuden für Joshua Kimmich (27) und seine Partnerin Lina Meyer. Die beiden bekommen ihr drittes gemeinsames Kind - und das offenbar schon in Kürze. Der von Bundestrainer Hansi Flick (57) in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufene Fussballspieler «und seine Lebensgefährtin erwarten in diesen Tagen ihr drittes Kind», heisst es in einer Mitteilung des Deutschen Fussball-Bundes (DFB).