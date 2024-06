Joshua und Lina Kimmich: Es war keine Liebe auf den ersten Blick

Die beiden haben sich vor zehn Jahren kennengelernt – und waren beide noch sehr jung. Er kickte damals als 19–jähriger Fussball–Profi bei RB Leipzig, sie arbeitete in der Vereins–Geschäftsstelle des Vereins. In der ZDF–«sportstudio reportage: Joshua Kimmich – Anführer und Antreiber» erinnerte sich Lina Kimmich an das Kennenlernen: «Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns getroffen, wir haben uns gut verstanden. Wir haben miteinander gelacht.» Sie betonte: «Ich behaupte: Nur weil er mich damals zum Lachen gebracht hat, habe ich mich damals auf ihn eingelassen.»