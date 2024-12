Joss Stone: Steiniger Weg zur Adoption von Sohn Bear

«Es gab Momente, in denen wir auserwählt waren, aber wir konnten es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Es sind viele Dinge passiert, und man hat das Gefühl, dass es nicht klappen wird», so die Musikerin weiter. Unter anderem seien sie auf eine Betrügerin hereingefallen, die nur Geld kassieren wollte. Dennoch hätten die Eheleute an ihrem grossen Wunsch festgehalten.