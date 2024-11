Joy Denalane über Max Herre: So funktioniert das Paar als Musikduo

Konnten Sie bei Ihrer Zusammenarbeit alles so umsetzen, wie Sie beiden es sich vorgestellt haben oder gab es Rückschläge?

Denalane: Natürlich verlaufen die Dinge dann, wenn man im Projekt steckt, immer etwas anders als man sie sich vorstellt. Aber als Rückschlag würde ich keine dieser Erfahrungen bezeichnen. Es gibt eine fortlaufende Justierung und Anpassung an die Umstände und auch an den Status Quo des jeweiligen Moments. Das ist auch das Spannende am Musik machen, dass man eben nicht genau weiss, was da unter dem Strich für eine Summe zusammenkommt. Um es einmal an einem Song festzumachen. Man hat eine ungefähre Vorstellung von dem, was man will, und verfolgt diese. Aber da der Song erst dann fertig ist, wenn er aufgenommen ist, weiss man auch im Vorfeld nicht genau, wie er klingen muss.