Joyn nimmt Christian Ulmens «jerks.» aus dem Programm

In der Comedy–Serie spielt Ulmen neben Fahri Yardim (45). «jerks.» war erstmals 2017 zu sehen, zunächst bei Maxdome, später bei Joyn. Im Februar 2023 startete die finale fünfte Staffel der von Ulmens Produktionsfirma Pyjama Pictures entwickelte Serie exklusiv bei Joyn Plus+. Die Serie handelt von der Freundschaft der beiden Hauptdarsteller, die sich scheinbar selbst als Christian und Fahri spielen, und deren Alltagsproblemen und peinlichen Katstrophen. Jede Episode stellt eine Mischung aus nacherzählten Begebenheiten und fiktiven Elementen dar, alle Dialoge sind dabei improvisiert. Collien Fernandes tauchte in mehreren Episoden als Christians Ex–Frau auf. Weitere Rollen übernahmen Emily Cox (41) oder Pheline Roggan (44).