«Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat»: Der König mit dem Janusgesicht

Denn an manchen Stellen gleicht der Film einem Krimi, an anderen einem Thriller und dann aber auch wieder einem historischen Biopic. Hauptdarsteller sind der ehemalige König von Spanien und seine langjährige Affäre Corinna zu Sayn–Wittgenstein, die am 28. Januar ihren 60. Geburtstag feiert. Aus der Liebes– und Geschäftsbeziehung wird erst «eine Freundschaft» (Sayn–Wittgenstein), dann ein Drama um Geld und Verrat. Die sensiblen Dokumente, die alles belegen sollen, sind in Kisten in einem Londoner Bunker verstaut, wie im Film zu sehen ist.