«Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat»: Doku über Altkönig kommt im Mai

Vier Episoden à 45 Minuten dokumentieren den «Aufstieg und Fall» des ehemaligen spanischen Königs, heisst es in einer Medienmitteilung. Im Zentrum stehe die Frage, wie der einst «verehrte Monarch so dramatisch in Ungnade fallen [konnte], dass er 2014 abdanken und 2020 schliesslich ins Exil fliehen musste». Dabei wirft die Serie einen Blick auf die «finanziellen Angelegenheiten des Königs, seine lukrativen Verbindungen zum spanischen Establishment und seine angebliche Verstrickung in weltweite Korruptionsfälle».