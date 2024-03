Jubiläum des ESC-Triumphs: Besonderes ABBA-Bildmaterial ausgegraben

Kein ABBA–Auftritt beim ESC

Am 11. Mai 2024 wird der ESC in ABBAs Heimatland stattfinden – Sängerin Loreen (40) hatte schliesslich im vergangenen Jahr in Liverpool triumphiert. Obwohl der Zeitpunkt im Jubiläumsjahr geradezu perfekt erscheint, werden ABBA jedoch eigener Aussage nach nicht in Malmö auftreten.