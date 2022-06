Jubiläumsgottesdienst: Premierminister Boris Johnson ausgebuht

An dem Gottesdienst nahmen unter anderem Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74), Prinzessin Anne (71) sowie Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) teil. Ausserdem war es der erste offizielle Auftritt für Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) seit zwei Jahren in Grossbritannien. Das Paar war 2020 als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückgetreten und lebt heute in den USA.