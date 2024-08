Jubiläumsjahr: Spannende Fakten zu 20 Jahren Dschungelcamp

Die Krönung fand jedoch nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Die 15. Staffel wurde Anfang 2022 aufgrund der Pandemie nicht in Down Under, sondern in der Nähe des Kruger–Nationalparks, dem grössten Wildschutzgebiet Südafrikas in Mpumalanga, gedreht. 2023 folgte die Rückkehr nach Australien. Übrigens: Die Dschungelcamper haben es bisher insgesamt auf eine Flugstrecke von 532.400 Kilometern gebracht (Deutschland–Australien sowie einmal Deutschland–Südafrika). «Diese Strecke hätte ausgereicht, um die Stars bis zum Mond und wieder zur Hälfte zurück zur Erde zu befördern», heisst es von RTL.