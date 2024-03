Jubiläumsshow: Barbara Schöneberger überrascht Florian Silbereisen

Barbara Schöneberger (50) übernimmt für Moderator Florian Silbereisen (42) – und so wurde aus der TV–Sendung «Das grosse Schlagerjubiläum» für DJ Ötzi (53) kurzerhand «Die grosse Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen». Silbereisen wusste laut Sender nichts davon. Bei der Aufzeichnung am vergangenen Donnerstag (29. Februar) in Leipzig hätte eigentlich der Tiroler Schlagerstar im Mittelpunkt stehen sollen – zumindest dachte der Moderator das.