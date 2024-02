Jubiläumsshow: Roland Kaiser von seinen Kindern zu Tränen gerührt

In der TV–Show zum 50. Bühnenjubiläum «Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser» (ZDF) gab es am Samstagabend (24.2.) einen rührenden Moment, in dem der gefeierte Schlagerstar Roland Kaiser (71) nicht mehr an sich halten konnte. In einem Einspieler waren seine vier Kinder zu sehen, die liebevolle Dinge über ihren berühmten Vater sagten.