Jubiläumsstaffel steht an: So hat sich «GNTM» seit 2006 verändert

Auch in Sachen Grösse und Körpermasse änderten sich die Bedingungen. Die Mindestgrösse betrug in den ersten Staffeln 1,72 Meter, was 2013 an die internationalen Normen – 1,76 Meter – angepasst wurde. Dieses Mass ist inzwischen wieder gefallen, auch andere altbekannte strenge Model–Standards wie Alter und Körperform gelten nicht mehr. Damit trägt die Show den Wandlungen in der Fashionbranche Rechnung. Das Motto lautet seit einigen Jahren vermehrt: Vielfalt.