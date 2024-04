Jubiläumsstaffel «The Masked Singer»: Diese Stars haben schon gewonnen

Ella Endlich als Zebra

Im Frühjahr 2022 ging es in den grossen Showdown zwischen Zebra und Dornteufel. Im finalen Duell durchsetzen konnte sich das Zebra. Die Freude bei dem Streifentier war so gross, dass es bei der Umarmung mit Moderator Matthias Opdenhövel (53) bereits seine Maske verlor – ein kurzer Schockmoment. Der Moderator reagierte jedoch sofort und versteckte das Gesicht der Promidame, bis die Maske wieder an Ort und Stelle war. Schliesslich überreichte Klaws als Mülli Müller den glänzenden Pokal an das Zebra, unter dem sich Ella Endlich (39) befand. «Es war unglaublich. Es ist wirklich so, wie alle sagen: Das Team hier ist unglaublich. Es hat so viel Spass gemacht», schwärmte Endlich nach ihrem Sieg der sechsten Staffel.