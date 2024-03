Judas Priest: Metal-Band erobert erstmals Spitze der Deutschen Charts

Benson Boone verteidigt Rang eins der Singlecharts

22 Alben konnten Judas Priest laut Pressemitteilung in ihrer langen Band–Geschichte bereits in den Deutschen Charts platzieren, siebenmal reichte es bislang für die Top Ten, und nun also für die Spitzenposition. Die Rolling Stones debütieren daneben mit ihrem neuen Livealbum «Live At The Wiltern» auf Platz vier der Deutschen Albumcharts. Dazwischen liegen Paula Hartmann (22) mit «Kleine Feuer» auf Position zwei und Ariana Grande (30) mit «Eternal Sunshine» auf Rang drei. Rapperin Badmómzjay (21) komplettiert mit ihrem Langspieler «Don't Trust Bitches» die ersten fünf Plätze.