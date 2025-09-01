Jude Law: Standing-Ovations als Putin in Venedig

Stehende Ovationen für Jude Laws (52) Porträt von Wladimir Putin (72). Bei der Premiere von «The Wizard of the Kremlin» bei den Filmfestspielen in Venedig applaudierte das Publikum laut Medienberichten zehn Minuten lang. Der Jubel galt nicht nur Jude Law für seine Rolle als Putin. Auch Regisseur Olivier Assayas (70, «Personal Shopper») wurde gefeiert, genau wie die anderen Darsteller Paul Dano (41) und Alicia Vikander (36).