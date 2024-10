Jude Law verliert Filmrolle als Dumbledore wegen neuer «Potter»-Serie?

In der «Phantastische Tierwesen»–Film–Reihe verkörperte er den jungen Zauberer Dumbledore. Jetzt vermutet Schauspielstar Jude Law (51), dass er seine Rolle ausgerechnet an «Harry Potter» verliert. Eine neue Streaming–Serie um den beliebten Zauberlehrling habe wohl zur Einstellung der Film–Reihe geführt, so Law in einem Interview mit dem Variety–Magazin.