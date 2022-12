Jude Law wird 50: Endlich kein Sex-Symbol mehr?

Stattdessen wollte er beweisen, dass er ein talentierter Schauspieler sei und seinen Ruhm nicht aufgrund seines Aussehens oder seiner Beziehungen genoss. Dies war wohl auch einer der Gründe, warum er sich 2009 wieder der Theaterbühne zuwandte und unter anderem in London in Shakespeares «Hamlet» auftrat. Auch seine Leinwandrollen entsprachen immer seltener denen des charmanten Schönlings. So bewies er als Dr. Watson an der Seite von Robert Downey Jr. (57) in der «Sherlock Holmes»-Reihe (seit 2009), als Alexei Karenin in «Anna Karenina» (2012) oder als der derbe Dom Hemingway im gleichnamigen Film (2013) seine schauspielerische Bandbreite.