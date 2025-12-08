Judi Dench irritiert mit Aussagen über Spacey und Weinstein

Dench stellte klar, dass ihre eigenen Erfahrungen mit ihm rein professioneller Natur waren: «Ich kannte Harvey, ich kannte ihn gut und habe mit ihm gearbeitet, und ich habe nichts von alledem erlebt – sehr zum Glück für mich.» Obwohl sie Mitgefühl für seine Opfer äusserte, fügte sie hinzu: «Ich stelle mir vor, er hat seine Zeit abgesessen... Ich weiss es nicht, für mich ist Vergebung etwas Persönliches.»