Judith Holofernes kann seit acht Jahren nicht mehr singen

Zu ihrer Stimmstörung nehme sie mittlerweile eine «halbwegs entspannte Haltung» ein. Sie probiere vieles aus, achte aber gleichzeitig darauf, «nicht zu krampfen». Heute verdient sie ihr Geld nicht mehr mit Musik, sondern mit anderen kreativen Projekten. «Gott sei Dank kann ich schreiben und habe damit auch so viel Spass», sagte sie. Finanziert werden ihre Arbeiten vor allem über Crowdfunding. «Ich habe einen Haufen von Mäzenen, die mir von drei Euro bis x Euro im Monat geben und dafür unterschiedliche Bespassungen kriegen», erklärte sie.