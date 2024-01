Judith Rakers dezente Verabschiedung von der «Tagesschau»

Blumen von den «besten Kollegen und Kolleginnen der Welt»

Nach dem Wetter richtete die Moderatorin das Wort an die Zuschauerinnen und Zuschauer: «Und jetzt meine Damen und Herren möchte ich mich ganz dezent verabschieden», begann sie. «Danke dass sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in ihr Wohnzimmer gelassen haben und danke an die besten Kollegen und Kolleginnen der Welt», verabschiedete sie sich. Von ihren Kollegen und Kolleginnen wurde Rakers anschliessend, während das Licht im Studio ausging, mit Blumensträussen überrascht.