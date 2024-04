Judith Rakers gewinnt Digitalpreis für «Homefarming»-Projekt

Traum von der eigenen kleinen Farm

Dafür, was ihr guttut und Internet–Farmern gefällt, hat Judith Rakers ein goldenes Näschen – ganz ohne grünen Daumen. Vor einigen Jahren krempelte die Ex–«Tagesschau»–Lady ihr Leben gehörig um. Sie warf ihren bisherigen Lifestyle über Bord und zog aufs Land. Auf ihrem Hof baut sie Obst und Gemüse an, hält sich Hühner und lebt den Traum von ihrer eigenen kleinen Farm. Im Podcast «Homefarming – Mach's Dir lecker zu Hause» spricht sie regelmässig über ihre Erfahrungen als Kleinbäuerin. Auf der dazugehörigen Website gibt sie praktische Tipps zur Beetplanung, teilt Kochrezepte oder spricht mit Experten über ernstere Themen wie den Umgang mit der Vogelgrippe. Den Lohn für ihre Vorbildfunktion für alle Städter, die ihren Land–Traum in die Tat umsetzen: Rakers nahm in Neuss die goldverzierte Blogger–Trophäe entgegen – reichlich überrascht über ihren Erfolg, wie Bilder zeigen.