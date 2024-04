Judith Rakers' Neustart hat «total funktioniert»

Am Rande des «WoMen On Top»–Events in Düsseldorf berichtete Rakers, dass ihr Neuanfang «total funktioniert» habe, «was das Lebensglück angeht und auch mein berufliches Zuhause». Rakers hatte angekündigt, sich nach ihrer «Tagesschau»–Karriere verschiedenen Homefarming–Projekten widmen zu wollen.