Judith Williams als Rategast im «The Masked Singer»-Finale

Williams war für viele die Favoritin für den Troll

Heisst ihr Rate–Auftritt also, dass die ausgebildete Opernsängerin doch nicht der Troll ist? Feststeht jedenfalls, dass sie das Rateteam um Ruth Moschner (47) und Rick Kavanian (52) verstärken wird. Das hat der Sender am 20. Dezember in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Neben dem Troll müssen noch der Lulatsch, der Mustang und die Eisprinzessin enttarnt werden.