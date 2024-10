Juli 2026: Startdatum für «Spider-Man 4» steht fest

Damit folgt die Veröffentlichung einem bestimmten Muster, denn auch der zweite Teil der Reihe, «Spider–Man: Far From Home», kam 2019 zwei Monate nach «Avengers: Endgame» in die Kinos. Der dritte «Spider–Man»–Film mit dem Titel «No Way Home» erschien 2021 und spielte weltweit über eine Milliarde Dollar ein.