Julia Augustin feiert Comeback bei «Alles was zählt»

Ihre Rückkehr an das «Alles was zählt»–Set war für die 37–Jährige emotional, wie sie ebenfalls gestand: «Ich war vorher natürlich etwas nervös, wie denn alles so ist, und meine Erwartungen wurden tatsächlich übertroffen. Ich hatte den ganzen Tag ein Glücksgefühl im Bauch und zwischendurch hat es sich angefühlt wie gestern.» «Alles was zählt» sei «auf eine Art» ihr «Zuhause», so Augustin.