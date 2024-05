Julia Kent feiert TV-Comeback bei «Dahoam is Dahoam»

In Lansing ist im Juni wieder ein Star zu Gast: Julia Kent (63) übernimmt für vier Folgen eine Gastrolle in der BR–Serie «Dahoam is Dahoam», wie der Sender mitteilte. Die Schauspielerin arbeitete schon mit internationalen Grössen der Filmgeschichte zusammen. So spielte sie 1993 an der Seite von Ernest Borgnine (1917 – 2012) und Pierre Brice (1929 – 2015) in dem Film «Der blaue Diamant», zu dem sie auch das Drehbuch schrieb. In den 1980er Jahre lebte sie einige Zeit in Los Angeles.