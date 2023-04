Mit emotionalen Worten hat Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus (62) über ihre Fehlgeburt berichtet, die sie in ihren 20ern erlitt. In der neuen Folge ihres Podcasts «Wiser Than Me» schildert der Star aus Serien wie «Seinfeld» und «Veep» ihren «kompletten Albtraum». Das berichtet unter anderem das «People»-Magazin.