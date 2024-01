Julia-Niharika Sen vertritt Aline Abboud bei den «Tagesthemen»

Aline Abboud (35) verabschiedet sich in die Babypause. Wie der NDR am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gibt, befindet sich die Moderatorin der «Tagesthemen» ab sofort im Mutterschutz. Eine Vertretung für Abboud ist bereits gefunden. Julia–Niharika Sen (56) wird für die Kollegin einspringen.