Julia Roberts feiert 22. Hochzeitstag mit süssem Pärchenbild

Die beiden sind nicht die einzigen Promis, die sich am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag in den USA, das Jawort gegeben haben. Auch Sharon (71) und Ozzy Osbourne (75) oder Victoria (50) und David Beckham (49) haben sich an dem Tag getraut. Letzteres Paar feiert dieses Jahr seinen 25. Hochzeitstag. Anlässlich ihrer Silberhochzeit warfen sich der Fussball–Star und das frühere Spice Girl erneut in ihre lilafarbenen Hochzeitsoutfits, in denen sie sich damals nach der Trauung fotografieren liessen.