Julia Roberts für «Mission: Impossible 7» beinahe digital verjüngt

Die Technik der digitalen Verjüngung von bekannten Schauspielern kommt immer häufiger in grossen Hollywood-Produktionen zum Einsatz. So wurde etwa der mittlerweile 81-jährige Harrison Ford in «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» mit digitalen Tricks rund 40 Jahre jünger gemacht, damit «Indy» in der Eröffnungssequenz des Films im Jahr 1944 gegen Nazis kämpfen kann.