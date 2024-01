Julia Roberts hätte «Notting Hill» fast abgesagt

Sie wollte keine Filmschauspielerin spielen

In einem aktuellen Cover–Interview mit dem Drehbuchautor des Films, Richard Curtis (67), für die britische «Vogue» gab die Oscar–prämierte Schauspielerin zu, dass sie ihre Teilnahme in der Liebeskomödie beinahe abgelehnt hätte, weil sie sich mit der Rolle «unwohl» fühlte. «Eines der schwierigsten Dinge, die ich jemals tun musste, war, in deinem Film eine Filmschauspielerin zu spielen», sagte sie dem Autor. «Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich meine, wir haben so oft darüber gesprochen, aber ich hätte die Rolle fast nicht übernommen, weil es mir einfach... oh, es kam mir einfach so seltsam vor. Ich wusste nicht einmal, wie ich diese Person spielen sollte.»