Julia Roberts hielt die Idee von «Notting Hill» für bescheuert

Schwierige Rolle

Bereits 2024 hatte Roberts gegenüber der britischen «Vogue» im Gespräch mit Richard Curtis verraten, wie herausfordernd die Rolle für sie gewesen sei. «Ehrlich gesagt war eine der schwierigsten Aufgaben, die ich je hatte, in deinem Film eine Filmschauspielerin zu spielen», gestand sie dem Drehbuchautor. «Ich fühlte mich so unwohl! Ich hätte die Rolle fast nicht angenommen, weil es einfach so merkwürdig erschien. Ich wusste nicht einmal, wie ich diese Person spielen sollte.»