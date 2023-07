Der «Pretty Woman»-Star Julia Roberts (55) feiert öffentlich ihren Ehemann. Zum bereits 21. Jahrestag ihrer Hochzeit postete die Schauspielerin auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein seltenes Bild, dass sie gemeinsam mit ihrem Gatten Daniel Moder (54) zeigt. Auf dem verschwommenen Foto küsst sich das Ehepaar leidenschaftlich. Die Darstellerin und der Kameramann gaben sich am 4. Juli 2002 in einer privaten Zeremonie das Ja-Wort. Den Schnappschuss garniert Roberts mit der Jubiläumszahl 21 sowie den Hashtags #truelove (zu Deutsch: wahre Liebe), #heckyeah (z.Dt.: Verdammt ja) und #fromhereonout (z.Dt.: Von jetzt an).