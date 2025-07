Julia Roberts schwärmt von ihrem Mann

Eine Hochzeit im Geheimen

Am 4. Juli 2002 gaben sich Roberts und Moder das Jawort – und zwar in absoluter Geheimhaltung. Die Zeremonie fand auf Roberts' 82 Hektar grosser Ranch in Taos, New Mexico, statt. Ihr Freund und Anwalt Barry Hirsch führte die Trauung durch, während das Paar sich selbstgeschriebene Gelübde vorsprach. Bewusst verzichteten sie auf Blumenkinder, Hochzeitsgesellschaft oder prominente Gäste.