Julia Roberts und Daniel Craig strahlen bei «Queer»-Screening

Schon in wenigen Wochen wird Ex–James–Bond–Darsteller Daniel Craig (56) in «Queer» in den deutschen Kinos zu bewundern sein. Am 2. Januar startet der neueste Film von «Call Me by Your Name»–Regisseur Luca Guadagnino (53) auch in den deutschen Lichtspielhäusern. In San Francisco präsentierten Regisseur und Hauptdarsteller am Montag (18. November) ihr Werk bei einer Sondervorführung.