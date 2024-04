In Biopic über Brigitte Macron

Julia Roberts und Ryan Gosling: Könnten sie die Macrons spielen?

In Frankreich ist ein Biopic über die Brigitte Macron in Arbeit. Wer könnte in die Rollen der First Lady und ihres Ehemanns schlüpfen? Eine französische Politikerin hat nun Julia Roberts und Ryan Gosling ins Spiel gebracht.