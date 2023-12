Julia Roberts verrät: «Ich bin eine begeisterte College-Mutter»

Auch wenn ihre ältesten Kinder mittlerweile 19 Jahre alt sind, könne sie immer noch die gleiche Mutter wie früher sein, erklärte sie ausserdem. Wie sie gegenüber «Today» sagte, gebe es kein Augenrollen in der Familie und ein «grosses Mass an Verständnis», das sie füreinander haben. «Ich erziehe sie ausserhalb des Hauses auf dieselbe Weise wie zu Hause. Das heisst, ‹Bekommst du genug Schlaf? Du klingst, als ob du krank wärst. Trinkst du Tee?› Und: ‹Schick mir eine SMS, wenn du nach Hause kommst, damit ich sehen kann, dass es dir gut geht›», so die «Leave The World Behind»–Darstellerin.