Julia Roberts: Wahlkampf-Auftritt für Kamala Harris

Viele Hollywood–Stars haben sich im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf bereits auf die Seite der demokratischen Kandidatin Kamala Harris (59) geschlagen. So auch Julia Roberts (56), die am Mittwoch sogar auf einer Kundgebung der Demokraten im streng konservativen Cherokee County im US–Bundesstaat Georgia das Wort ergriff und einmal mehr ihre politische Position deutlich machte. Die Oscarpreisträgerin setzte sich dabei für ein lockereres Abtreibungsrecht für Frauen ein. In Georgia ist es aktuell verboten, nach der sechsten Schwangerschaftswoche abzutreiben, ausser das Kind wurde durch Vergewaltigung oder Inzest gezeugt, oder die Gesundheit der Mutter ist bei Fortführung der Schwangerschaft gefährdet.