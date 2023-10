Julia Wiedemann kehrt zu «Alles was zählt» zurück

Ein aufregender erster Drehtag

«Es ist toll, dass ich wieder zurück bin», so die Schauspielerin. Besonders freue sie sich auf das Team und ihre Freunde am Set. «Mein erster Drehtag war echt aufregend, ich war zwei Wochen zuvor schon ganz kribbelig und dachte, ‹Oh Gott, kann ich das überhaupt noch›», erzählt die 27–Jährige. Doch schnell habe sie bemerkt, dass sie ihre Rolle immer noch drauf hat: «Als ich dann am Set stand, war es vom Gefühl her so wie Fahrradfahren, das verlernt man auch nicht.» Spass habe sie daran nach wie vor.