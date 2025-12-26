Julian Classen: Ex von Bianca «Bibi» Heinicke wird wieder Vater

Dass es mit ihrem Kinderwunsch jetzt trotzdem so schnell klappt, bezeichnen beide als «echtes Wunder» und «schönstes Geschenk», das sie sprachlos mache. «Mit dem PCO–Syndrom hatten wir gelernt, vorsichtig zu hoffen und Geduld zu haben», heisst es in ihrem Post. Die Schwangerschaft befindet sich noch in einem frühen Stadium, erst in der ersten oder zweiten Woche, doch das Paar entscheide sich bewusst dafür, seine Community von Anfang an mitzunehmen. Damit wolle man anderen Frauen Hoffnung geben, die ebenfalls mit hormonellen Einschränkungen kämpfen.