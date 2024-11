Julian Classen ist wieder vergeben

Julian «Julienco» Classen (31) ist wieder in festen Händen. Der Ex–Freund von Bianca «Bibi» Heinicke (31) teilte auf Instagram Fotos und ein Video mit seiner neuen Freundin, die ihrem Profil nach den Namen Palina trägt. Mit ihr zeigt sich Julian im ersten Schnappschuss in einem Restaurant: Das frisch verliebte Paar stösst mit zwei Drinks an, während es sich gegenseitig anstrahlt.