Julian Nagelsmann: Ein schwerer Schicksalsschlag hat ihn geprägt

Fussball–Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) spricht über die schwere Zeit nach dem Suizid seines Vaters. «Ich war Anfang zwanzig, musste mich auf einmal um die Familie kümmern, die ganzen Versicherungen regeln. Alltagsdinge eben, an die man in dem Alter eigentlich keinen Gedanken verschwendet», erklärt er in einem «Spiegel»–Interview. Er habe schwerwiegende Entscheidungen treffen müssen, auch um seine Mutter zu entlasten, «die auf einmal in einem grossen Haus ohne ihren Partner wohnte». Natürlich prägten «solche krassen Lebensphasen einen als Persönlichkeit mehr», so der 36–Jährige, «wenn man sie so früh durchlebt. Man wird schneller erwachsen».