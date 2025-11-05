Julian Nagelsmann und Partnerin Lena unterstützen RTL-Spendenmarathon

Der zehnjährige Oskar und seine kleine Schwester Norah, die durch einen seltenen Gendefekt körperlich eingeschränkt ist, durften mit dem Paar Zeit verbringen. «Es ist so schön zu sehen, wie gerne Norah klettert und vor allem auch schaukelt», berichtet Nagelsmann in einer RTL–Mitteilung. «Das macht ihr richtig Freude, aber auch ihrem Bruder Oskar, der ihr im Alltag so viel hilft.» Der Junge sei für viele Kinder in seinem Alter ein tolles Vorbild. «Er hat keine einfache Rolle, aber er geht mit seiner Schwester super verantwortungsvoll um.» Das Projekt unterstützt Familien mit Kindern mit Behinderungen durch individuell abgestimmte Freizeitangebote.