Julian Reim liebt seine kleine Halbschwester «abgöttisch»

Auf dem Album findet sich auch ein Duett mit Ihrem Vater, eine deutsche Version des Cat-Stevens-Songs «Father and Son». Inwiefern passt der Songtext auf Ihre Beziehung zueinander?

Reim: Das Original ist einer von Matthias' absoluten Lieblingssongs! Als er die Nummer in seiner Jugend hörte, assoziierte er sich natürlich mit dem «Sohn» in der Geschichte. Jetzt, als wir anfingen den Song auf Deutsch zu Texten, fand er sich plötzlich an der Stelle des «Vaters» wieder, der seinem Sohn versucht seine Lebensweisheiten zu vermitteln. Es ist genau diese Generationsdynamik, die uns so inspiriert hat, da wir auch beide Musiker sind!